Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 07:45

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» отличился в матче против «Детройта»

Шайба Кузьменко принесла «Лос-Анджелесу» победу в матче НХЛ против «Детройта»

Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российский хоккеист Андрей Кузьменко стал одним из героев очередного матча регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» забросил победную шайбу в гостевом матче против «Детройт Ред Уингз» и привел калифорнийский клуб к победному счету 3:1.

Гол Кузьменко, ставший для него 11-м в текущем сезоне, был забит на 47-й минуте игры. Таким образом Кузьменко довел свой личный статистический показатель в сезоне до 21 очка. Он оформил 11 голов и 10 результативных передач в 46 проведенных матчах.

Помимо россиянина, у «Кингз» отличились Самуэль Хелениус и Кори Перри. Единственную шайбу у «Детройта» провел Алекс Дебринкэт за две минуты до окончания встречи.

«Лос-Анджелес» занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 57 очков после 51 игры. «Детройт», несмотря на поражение, остается в числе лидеров Атлантического дивизиона, занимая вторую строчку с 69 очками после 54 встреч.

В следующем туре «Лос-Анджелес» в ночь на 30 января по московскому времени сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз». «Детройт» в этот же день примет дома «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди российских игроков достиг отметки в 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата против «Юты» спортсмен сделал два результативных паса.

НХЛ
голы
шайбы
Лос-Анджелес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выступили с жестким заявлением по Венесуэле
ВСУ в Красном Лимане попали в огневой мешок
Стальной жетон спас жизнь российскому военному
ВСУ предприняли новую атаку на Севастополь
Перекрытие Крымского моста вызвало сбой в графике движения поездов
В России узнали о попытке ВСУ осуществить операцию «Паутина-2»
Число жертв непогоды в США превысило 40 человек
В России предложили наказывать за призывы перезахоронить Ленина
Раскрыта личность погибшей в аварии на озере Байкал
Захарова назвала цель терактов ВСУ против мирного населения России
Замминистра погиб вместе со свитой при крушении самолета в Индии
Куриный суп лечит: врачи раскрыли научную основу бабушкиного рецепта
«Не продается»: в Гренландии резко осудили попытки Трампа получить остров
Юрист раскрыл, какой штраф может грозить за громкий скандал в квартире
В России пропали звонки с маркировкой от крупнейших банков
В РПЦ высказались о смертоносной энергетике вещей покойников
Вылегжанин назвал имя лыжника из РФ, который мог бы победить на ОИ-2026
Операция в тылу, «загон» для наемников ВСУ: новости СВО к утру 28 января
«Грань капитуляции»: военэксперт о плачевном положении ВСУ
Женщина погибла во время турпоездки по льду Байкала
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.