Российский нападающий «Лос-Анджелеса» отличился в матче против «Детройта» Шайба Кузьменко принесла «Лос-Анджелесу» победу в матче НХЛ против «Детройта»

Российский хоккеист Андрей Кузьменко стал одним из героев очередного матча регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» забросил победную шайбу в гостевом матче против «Детройт Ред Уингз» и привел калифорнийский клуб к победному счету 3:1.

Гол Кузьменко, ставший для него 11-м в текущем сезоне, был забит на 47-й минуте игры. Таким образом Кузьменко довел свой личный статистический показатель в сезоне до 21 очка. Он оформил 11 голов и 10 результативных передач в 46 проведенных матчах.

Помимо россиянина, у «Кингз» отличились Самуэль Хелениус и Кори Перри. Единственную шайбу у «Детройта» провел Алекс Дебринкэт за две минуты до окончания встречи.

«Лос-Анджелес» занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 57 очков после 51 игры. «Детройт», несмотря на поражение, остается в числе лидеров Атлантического дивизиона, занимая вторую строчку с 69 очками после 54 встреч.

В следующем туре «Лос-Анджелес» в ночь на 30 января по московскому времени сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз». «Детройт» в этот же день примет дома «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что нападающий ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди российских игроков достиг отметки в 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного чемпионата против «Юты» спортсмен сделал два результативных паса.