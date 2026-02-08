Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию

«Гвоздь в крышку гроба»: эксперт оценил покушение на генерала Алексеева Эксперт Михайлов: покушение на Алексеева демонстрирует безысходность Киева

Президент Украины Владимир Зеленский забил последний гвоздь в крышку своего гроба покушением на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот акт — прямой удар по переговорному процессу, в котором принимает участие начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

Таким образом Зеленский забивает последний гвоздь в крышку своего гроба, так как покушение на Алексеева в разгар переговоров описывает крайнюю степень безысходности киевских властей, — пояснил Михайлов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что покушение на Алексеева является ударом по переговорам и провокацией для срыва мирного процесса. Он подчеркнул, что в деле обнаружен украинский след.

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Алексеев как заместитель начальника ГРУ ВС РФ сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение. Так он прокомментировал новость о том, что Алексеев пришел в сознание.