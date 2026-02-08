Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 20:03

«Гвоздь в крышку гроба»: эксперт оценил покушение на генерала Алексеева

Эксперт Михайлов: покушение на Алексеева демонстрирует безысходность Киева

Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский забил последний гвоздь в крышку своего гроба покушением на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот акт — прямой удар по переговорному процессу, в котором принимает участие начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

Таким образом Зеленский забивает последний гвоздь в крышку своего гроба, так как покушение на Алексеева в разгар переговоров описывает крайнюю степень безысходности киевских властей, — пояснил Михайлов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что покушение на Алексеева является ударом по переговорам и провокацией для срыва мирного процесса. Он подчеркнул, что в деле обнаружен украинский след.

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Алексеев как заместитель начальника ГРУ ВС РФ сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение. Так он прокомментировал новость о том, что Алексеев пришел в сознание.

Россия
Украина
покушения
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Успел втащить киллеру»: новые подробности покушения на генерала Алексеева
Венгрия обвинила Европу в срыве мирного соглашения по Украине
Выборы на Украине: когда, кто кандидаты, поборется ли Зеленский за власть
«Пытается руководить всем миром»: Лавров о скандале с файлами Эпштейна
Лавров сообщил о последствиях для Европы в случае нападения на Россию
В Киеве прогремели взрывы
Раскрыта истинная причина желания Зеленского встретиться с Путиным
Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram
В небе над Россией сбили четыре украинских БПЛА
Полиция опровергла факт из биографии исполнителя покушения на Алексеева
Кинолог развеял мифы о восприятии мира собаками
Стало известно, когда запланированы выборы на Украине
Агрессивный попрошайка терроризирует женщин в столичной подземке
В США раскрыли печальную для Киева правду о танковых соединениях ВСУ
Azur Air перенесла вылеты рейсов из Пхукета в Москву и Владивосток
Ученые указали на новый рекорд Солнца по вспышкам
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Уильям и Кейт устроили тайный отдых на роскошном курорте
«Это правда»: глава украинского МИД неожиданно высказался о мире с Россией
Экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова умерла после тяжелой болезни
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.