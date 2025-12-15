Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены TMZ: режиссеру Райнеру и его жене перерезали горло во время семейной ссоры

Режиссеру и актеру Робу Райнеру и его жене Мишель перерезали горло во время семейной ссоры, пишет TMZ со ссылкой на источник. По его сведениям, убийство мог совершить их сын Ник. Молодого человека задержали.

Робу Райнеру и его жене Мишель перерезал глотку член их семьи, предположительно, после ссоры в их доме в Лос-Анджелесе, — сказано в материале.

Райнеров мертвыми нашла дочь. Она заявила в полицию, что подозревает брата, и назвала его опасным. По данным издания, сына покойного режиссера уже допрашивают.

Режиссера и его супругу убили в их доме в Лос-Анджелесе. На обоих зафиксированы рваные ножевые раны. При этом опознать тела было сложно из-за случившегося пожара. Известно, что Ник страдает от наркотической зависимости.

У супругов остались трое детей. Райнер прославился как режиссер кинокартин «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он сыграл роль отца героя Леонардо Ди Каприо в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

