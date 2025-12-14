Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 18:52

Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь

Анжелика Варум Анжелика Варум Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Певица Анжелика Варум заменит народную артистку России Ларису Долину в новогоднюю ночь в московском ресторане «Кафе Пушкинъ», пишет KP.RU. По данным издания, ее гонорар за 40-минутное выступление составляет от 4 до 6 млн рублей.

Самая высокая стоимость билета в России зафиксирована в VIP-ложе подмосковного КЦ «Барвиха», где выступают артисты Григорий Лепс, Полина Гагарина и Теона Контридзе, — 285 тыс. рублей. Самый доступный вариант с ужином, развлекательной программой и концертом известных артистов предлагают в московском ресторане «Рассольников»: вход на вечер с танцевальной программой от «Бурановских бабушек» начинается от 17 тыс. рублей.

Самыми востребованными артистами оказались Татьяна Буланова и Сосо Павлиашвили: певица выступит сразу на четырех площадках в Москве, а ее коллега — на трех. Их высокий спрос объясняют умеренными гонорарами и большим числом узнаваемых хитов.

Помимо ресторанов с ужинами и дорогими билетами, оба артиста выступят и в Soho Rooms, где можно купить билет без ужина за девять тысяч рублей, в стоимость входят два бокала игристого. В число наиболее востребованных также вошли Любовь Успенская, Авраам Руссо и Натали.

Ранее Буланова заявила, что квартира, которая фигурирует в деле Долиной, должна остаться покупательнице Полине Лурье. Сама певица при этом добавила, что купила жилье в рассрочку на уровне котлована. По словам артистки, оно стоило дешевле 120 млн рублей.

