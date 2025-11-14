Измены Агутина, закрытый образ жизни, дочь в США: где сейчас Анжелика Варум

Заслуженная артистка России Анжелика Варум на протяжении нескольких лет ведет закрытый образ жизни и не дает сольные концерты. Чем она сейчас занимается, где живет?

Чем известна Варум

Анжелика Варум (настоящее имя — Мария) родилась 26 мая 1969 года во Львове в семье композитора Юрия Варума и театрального режиссера Галины Шаповаловой. После окончания школы она пробовала поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина, но не прошла экзамены и стала работать бэк-вокалисткой на студии отца.

Известность пришла к Варум в 1989 году после записи сольных песен «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай». За годы карьеры она выпустила более 10 альбомов, особой популярностью пользовались композиции «Зимняя вишня», «Городок», «Художник, что рисует дождь», «Все в твоих руках» и другие. В нулевые годы исполнительница часто снималась в новогодних мюзиклах, а также играла эпизодические роли в лентах «Небо в алмазах», «Каменская-3», «Красота требует…».

Что известно о личной жизни Варум

Анжелика Варум первый раз вышла замуж за фотографа Максима Никитина. Они были одноклассниками, вместе работали и развелись спустя восемь лет брака.

В 2000 году певица сыграла свадьбу с заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным. У пары есть дочь Елизавета. Наследница имеет американское гражданство и проживает в США.

В 2011 году Агутин и Варум едва не рассталась из-за измен музыканта, но Варум простила супруга.

«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла… Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — сказала она в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как Варум отреагировала на СВО

Анжелика Варум после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором призвала все стороны конфликта к переговорам. Она указала, что выступает против происходящего, а также заявила, что «кто виноват, рассудят потомки». Свое обращение артистка сопроводила «черным квадратом» и продублировала на украинском языке.

Соответствующая публикация до сих пор доступна в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и является последним сообщением от певицы в личном блоге. В марте 2022 года она перестала вести социальные сети.

Варум и Агутин опровергали информацию, что их семья участвовала в сборе денег для Вооруженных сил Украины.

Чем сейчас занимается Варум

На настоящий момент Анжелика Варум ведет закрытый образ жизни, но иногда выходит на сцену во время концертов своего супруга, где они исполняют совместные композиции.

Согласно слухам, артистка живет на две страны — Россию и США. По данным Telegram-канала SHOT, исполнительница является владелицей недвижимости в Лос-Анджелесе.

В сентябре Леонид Агутин раскрыл подробности их отношений с Варум после того, как в шоу «Вопрос ребром» его попросили прокомментировать слухи о появлении любовницы на фоне отъезда супруги в США.

«Мы с женой живем 27 лет. За это время было всякое. Но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу», — заявил музыкант.

