Новый роман, четвертая беременность, продажа личных вещей: как живет Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) находится под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. Какие последние новости известны о ней? Действительно ли она беременна четвертым ребенком, кто отец?

Чем известна Лерчек

Валерия Чекалина родилась 6 октября 1996 года в Тольятти, окончила Высшую школу бизнеса МГУ. Стала известной благодаря блогу в социальных сетях, в котором рассказывала о воспитании детей и уходе за собой, позднее создала личный бренд косметики.

В 2020 году Лерчек вошла в первую десятку самых коммерчески успешных российских блогеров в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По оценке журнала Forbes, ее годовой доход только от рекламы в соцсети составил $610 тыс.

Что известно о личной жизни Лерчек

Лерчек с 2012 по 2024 год состояла в браке с Артемом Чекалиным. Они познакомились во время учебы в университете. В 2016 году у пары родились двойняшки Алиса и Богдан, в 2022 году в Майами — сын Лев. Блогер в интервью Алене Жигаловой опровергла мнение о том, что причиной их с супругом разрыва стало уголовное преследование.

«У нас не было с ним эмоциональной связи вообще никакой. Я не хочу быть вместе только из-за того, что у нас получается вместе классно деньги зарабатывать», — пояснила она.

После развода Чекалина приняла участие в шоу «Звезды в джунглях», где у нее завязались отношения с женатым рэпером Natan. Позднее блогер объяснила, что не знала о семейном положении певца, и призналась, что ей стыдно за флирт с ним, а также уточнила, что у них не было интимных отношений, только поцелуи.

Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Что известно о четвертой беременности и новом романе Лерчек

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что Лерчек ожидает появления четвертого ребенка. К материалам следствия приобщена справка о беременности, выданная врачом-гинекологом.

«Главная интрига — кто отец. Предположительно, у Чекалиной был роман с танцором из Аргентины», — сообщил Telegram-канал «Звездное время».

По данным Telegram-канала Mash, Артем Чекалин узнал о беременности бывшей супруги в суде и был «огорчен» новостью.

В августе подруга Лерчек блогер Женя Кривцова сообщила, что она состоит в отношениях. По ее словам, с возлюбленным Чекалина начала встречаться еще до поездки на шоу «Звезды в джунглях».

«Да, у нее в тот момент были отношения, это был человек, который ее поддерживал очень сильно. Он был всегда рядом. Он до сих пор с ней рядом», — сказала Кривцова.

По информации Mash, Лерчек состояла в отношениях со своим тренером по танцам еще на этапе развода с Чекалиным.

Какие обвинения предъявлены Лерчек

В марте 2023 года в отношении Валерии Чекалиной было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей. СК РФ установил, что блогер привлекла супруга и своих родственников в качестве пособников для сокрытия доходов.

В марте 2023 года Лерчек с мужем предъявили новое обвинение в легализации доходов, добытых преступным путем. В ноябре блогер закрыла перед налоговой долг в более чем 600 млн рублей, а в декабре было прекращено дело о неуплате налогов.

С октября 2024 года блогер находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. 8 сентября ей и Артему Чекалину было предъявлено обвинение. По версии следствия, обвиняемые переводили деньги на счета нерезидентов страны, используя для операций подложные документы.

Что сейчас с Лерчек

Валерия Чекалина на настоящий момент находится под домашним арестом, она проживает в загородном доме.

В сентябре мама блогера опубликовала видео в соцсетях, на котором сообщила, что их семья переживает сложные времена, и объявила о продаже брендовых вещей дочери.

«Наша семья переживает очень сложные времена. Мне больно смотреть на слезы дочери. Финансовое положение наше тоже непростое. Вещи Валерии в хорошем состоянии ищут новых хозяев», — сказала она на камеру.

Если информация о беременности Чекалиной подтвердится, блогер может рассчитывать на смягчение наказания.

