Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев

Актер Владимир Епифанцев обрел популярность после выхода фильма «Зеленый слоник». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Епифанцев

Владимир Епифанцев родился 8 сентября 1971 года в Москве в семье советского актера Георгия Епифанцева. Окончил актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина и режиссерский факультет ГИТИСа.

Епифанцев дебютировал в кино в 1999 году в фильме «Зеленый слоник», где сыграл роль офицера Братишки. Этот проект принес ему популярность. Позднее он также снимался в лентах «Граница. Таежный роман», «Несокрушимый», «Товарищи полицейские», «Generation П», «Любовь на два полюса», «Драйвер», «Полярный», «Жуки», «Чингачгук», «Два холма» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 140 работ.

Что известно о личной жизни Епифанцева

Владимир Епифанцев первый раз женился на актрисе Юлии Стебуновой, спустя три года брака коллеги развелись.

«У меня была установка, мол, делаю, что хочу. А она мучилась, пыталась мне угодить, быть доброй, нежной. Она ушла от меня, попросила развод, а я принял это как оскорбление», — делился он.

Во второй раз Епифанцев женился в 2004 году на актрисе Анастасии Веденской. Они прожили вместе 11 лет. В браке родились сыновья Гордей и Орфей. Супруги развелись в 2018 году из-за измен. По словам Веденской, во время их брака артист встречался с коллегой Анной Цукановой-Котт.

«Самое мерзкое и подлое, что может быть, — это ложь. Все друзья говорили мне, что я веду себя как дурочка. Они видели все. А я еще защищала Аню, говорила близким, чтобы не лезли не в свое дело!» — рассказала она в программе «Судьба человека».

Владимир Епифанцев с супругой Юлией Семеновой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В июне 2022 года сестра Епифанцева в программе «Звезды сошлись» рассказала, что актер тайно женился на Юлии Семеновой, которая младше его на 24 года. Позднее Епифанцев в шоу «Сережа и микрофон» признался, что живет с тремя женщинами.

«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы в дела друг друга не лезете. У тебя любовницы, а у нее любовники», — отмечал он.

Что Епифанцев говорил о патриотизме и России

Владимир Епифанцев в 2023 году, как пишет Life, разместил в социальных сетях ролик, на котором заявил, что не является патриотом. В кадре он предстал одетым в полицейскую форму.

«Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину. Эти все слова — названия. Я просто живу, я не где-то живу, не в России, а просто живу. Вот эта идентификация себя как „я живу где“ — она уже сама по себе абсурдна», — сказал Епифанцев.

На настоящий момент соответствующий ролик в аккаунте артиста отсутствует. По данным Telegram-канала SHOT, после этих высказываний на него написали заявление в полицию с требованием проверить на факт оскорбления государственного строя и россиян.

Владимир Епифанцев Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Чем сейчас занимается Епифанцев

Владимир Епифанцев продолжает творческую деятельность. Он принимает участие в съемках клипов и фильмов. В 2025 году с ним на экраны вышли ленты «Два холма — 3», «Казачок-2», «Нейровася» и «Черный пес».

Также Епифанцев ведет личный блог в соцсетях, где отвечает на различные вопросы о психологии и отношениях.

В марте стало известно, что артист на время лишился всех зубов. Как он рассказал в программе «Ты не поверишь», ему предстоит долгое лечение из-за того, что в юности он скрипел зубами.

«Бесил учителей скрипом зубов. Я очень здорово научился скрипеть зубами, но не знал, что это начало их разрушения, поэтому теперь расплачиваюсь за школьные шалости», — поделился он.

