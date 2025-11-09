Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 19:59

Жизнь в Испании, критика «Папиных дочек»: куда пропал Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко Актер Александр Самойленко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Самойленко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему пожалел о съемках в продолжении сериала «Папины дочки»?

Чем известен Самойленко

Александр Самойленко родился 28 марта 1964 года в Ташкенте. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Артист снимался в картинах «Забытая мелодия для флейты», «Наташа», «Узкий мост», «Клуб», «Дачница», «Заложники», «Нереальная история», «Все просто», «Тартюф», «Аритмия», «Жара», «Холоп», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Душегубы», «Лады», «Инкубатор», «Русские», «За Палыча!», «Вызов», «Коля, домой!» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Самойленко

Первой женой Александра Самойленко была Инесса Боровикова, с которой он познакомился во время учебы в институте. Она родила актеру сына Степана.

В 2000 году Самойленко женился на девушке по имени Елена. В браке родился сын Александр, который тоже стал актером. В 2023 году он снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Третьей женой Самойленко стала девушка по имени Евгения, которая младше его на 19 лет. В 2009 году у пары родился сын Прохор. Артист перевез семью в Испанию, однако сам был вынужден много времени проводить в России из-за съемок.

Супруги развелись в 2015 году. Сын с бывшей женой живут в Барселоне.

В 2016 году Самойленко представил новую спутницу — актрису и директора Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» Наталью Громову. В 2019 году у них родилась дочь Ева.

Актер Александр Самойленко с супругой Натальей Актер Александр Самойленко с супругой Натальей Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Что Самойленко говорил о продолжении «Папиных дочек»

Александр Самойленко признавался, что пожалел о том, что снялся в продолжении сериала «Папины дочки».

«Я снялся в одном эпизоде буквально, потому что уговорили. Не более того. Я понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться. Вступать в одну и ту же воду бессмысленно. Я посмотрел первую серию, мне она не понравилась. Я не говорю, что мне понравились те „Папины дочки“, но хотя бы формат был понятен. А сейчас еще кино снимают. Мне кажется, это не та история. Хотя она нравится зрителям, раз снимают. У каждого свой вкус», — прокомментировал актер порталу «Страсти».

Чем сейчас занимается Самойленко

Александр Самойленко продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли картины «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш», «(Не)искуственный интеллект» и «Больше чем футбол» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Снеговик», «Дом ходуном», «Холоп-3», «Не в свой тарелке», «Декабрь» и «Как дети» с Самойленко.

