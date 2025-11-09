Отмена развода, возвращение на сцену, алкоголь: как живет Михаил Ефремов

Заслуженный артист России Михаил Ефремов готовится к возвращению на сцену после освобождения из колонии. Что известно о его новых проектах, как сейчас складывается его личная жизнь?

Чем известен Ефремов

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Его отец — народный артист СССР, создатель театра «Современник» Олег Ефремов, мать — народная артистка РСФСР Алла Покровская. Он окончил Школу-студию МХАТ. В 1982–1984 годах служил в войсках ПВО.

Ефремов дебютировал в кино в 13 лет в ленте «Дни хирурга Мишкина». Позднее получил главную роль в сериале «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Всего в его фильмографии более 190 работ, включая ленты «Каменская», «Граница. Таежный роман», «Антикиллер», «12», «Хороший мальчик», «Оттепель», «Следователь Тихонов» и другие.

В 1987 году организовал и возглавил Театр-студию «Современник-2», которая закрылась спустя три года. С 1990 по 1996 год служил в МХТ имени А. П. Чехова, который покинул после ряда конфликтов.

«С профессиональной точки зрения то, что я пошел во МХАТ, — хорошо. Но я очень много узнал нехорошего о людях именно там», — отмечал он.

Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Ефремов попал в тюрьму

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и выехал на Садовое кольцо. На Смоленской площади он не справился с управлением. Джип артиста свернул на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном, водитель которого Сергей Захаров в результате аварии был госпитализирован. В больнице он скончался.

8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима. С него также снискали компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили водительских прав на три года. Позже срок лишения свободы сократился до семи с половиной лет. Актер был зачислен в исправительную колонию № 4 Белгородской области.

Артист покинул колонию по условно-досрочному освобождению 9 апреля 2025 года. Ефремов заверил, что больше не будет садиться за руль и не планирует восстанавливать водительское удостоверение. Также он пообещал навсегда отказаться от употребления алкоголя.

Что известно о личной жизни Ефремова и пятом разводе

Первый брак Михаила Ефремова был фиктивным. Он женился на актрисе Елене Гольяновой, чтобы помочь ей разменять квартиру. Развод состоялся через пару месяцев.

Второй супругой артиста стала филолог Ася Воробьева. В браке родился сын Никита Ефремова, который пошел по стопам отца и стал актером.

В третий раз Ефремов женился на народной артистке России Евгении Добровольской. Они прожили в браке с 1990 по 1997 год, родили сына Николая. Наследник стал актером, снимался в сериале «Белая гвардия», но в последнее время ведет затворнический образ жизни.

Четвертой супругой Ефремова стала актриса Ксения Качалина. Они познакомились на съемках сериала «Романовы. Венценосная семья». В 2000 году у пары родилась дочь Анна-Мария.

Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пятый раз артист женился на звукорежиссере Софье Кругликовой. В браке родились дочери Вера и Надежда и сын Борис. В начале сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что пара оформила развод после 23 лет брака.

«Фактически семья разорвала отношения несколько месяцев назад. Сейчас же оформили развод официально. Ефремов перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, а финальной точкой стало его свидание в исправительной колонии, где актер три дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой», — отметили авторы канала.

Кругликова в разговоре с NEWS.ru отказалась отвечать на слухи о разводе. По данным Telegram-канала «Небожена», спустя некоторое время после новостей о расставании Ефремов вернулся к жене, развод был отменен.

Чем сейчас занимается Ефремов

Михаил Ефремов в сентябре стал актером театра «Мастерская „12“» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Актер получил роль в спектакле «Без свидетелей», с которым выйдет на сцену в декабре. По данным Telegram-канала Mash, стоимость билетов на постановку будет варьироваться от семи до 50 тысяч рублей.

Ефремов публично не комментировал проведение СВО, но его слова на эту тему ранее цитировал адвокат Петр Хархорин.

«Мы на эту тему говорили, когда я был у него три недели назад. Его колония находится очень близко к границе, где идет спецоперация. <…> А Ефремов сказал следующее: „Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас“. Вот практически дословно, что он мне сказал», — сообщил он.

