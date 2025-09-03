Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:02

Супруга Ефремова поставила точку в вопросе о разводе с мужем

Супруга Ефремова отказалась комментировать сообщения СМИ о разводе

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: NEWS.ru

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в разговоре с NEWS.ru отказалась отвечать на слухи о разводе. Так она прокомментировала сообщения СМИ о расставании с мужем из-за постоянных конфликтов.

Я не стану это комментировать, до свидания, — заявила Кругликова.

Адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru также не стал опровергать слухи о разводе своего клиента. Он заявил, что вместе с Ефремовым пока воздержится от каких-либо комментариев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов официально оформил развод с Кругликовой после 23 лет брака. По данным канала, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода.

До этого внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков официально подтвердил расставание с супругой Аленой Красновой. Жена певца отметила, что у пары сложились разные взгляды на семью, распределение ролей и то, каким должен быть следующий этап отношений.

развод
знаменитости
Михаил Ефремов
актеры
шоу-бизнес
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.