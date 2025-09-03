Супруга Ефремова поставила точку в вопросе о разводе с мужем

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова в разговоре с NEWS.ru отказалась отвечать на слухи о разводе. Так она прокомментировала сообщения СМИ о расставании с мужем из-за постоянных конфликтов.

Я не стану это комментировать, до свидания, — заявила Кругликова.

Адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru также не стал опровергать слухи о разводе своего клиента. Он заявил, что вместе с Ефремовым пока воздержится от каких-либо комментариев.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов официально оформил развод с Кругликовой после 23 лет брака. По данным канала, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода.

