01 ноября 2025 в 10:56

Адвокат предложил способ раздела машины при разводе без продажи и суда

Адвокат Ярахмедов: при разводе за авто можно выплатить компенсацию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При разводе необязательно продавать общий автомобиль, рассказал LIFE.ru адвокат Саид Ярахмедов. Он посоветовал выплачивать компенсацию или установить график совместного пользования.

Чем раньше стороны перестанут опираться на слухи и начнут действовать по закону, тем выше шансы на спокойное урегулирование без лишних эмоций и затрат. Автомобиль — такое же имущество, как квартира или техника. Он делится по понятным правилам, и почти всегда находится вариант, который устраивает обоих экс-супругов, — рассказал Ярахмедов.

Адвокат отметил, что если бывшим супругам не удается достичь согласия, то раздел будет проходить через суд. Он призвал не затягивать с обращением за профессиональной консультацией.

Ранее юрист Евгения Данилова рассказала, что при дележке животных во время развода суд будет учитывать, кого питомец любит сильнее. По ее словам, по закону домашние животные считаются имуществом, однако с оговоркой на наличие чувств.

юристы
развод
имущество
автомобили
