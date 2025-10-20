Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:50

Российский суд разделил имущество бывших супругов, нажитое ими в Таиланде

Российский суд помог бизнесмену отсудить у бывшей жены имущество в Таиланде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Российский суд принял решение о разделе имущества супругов, проживавших и владевших активами на территории Таиланда, сообщил Telegram-канал Baza. Бракоразводный процесс создал прецедент, позволяющий разделить заграничную собственность через судебную систему РФ.

Супруги Евгений и Виктория во время проживания за рубежом приобрели две машины марки Toyota, спортивную яхту и открыли интернет-магазин по продаже тайской косметики. После развода между ними возник спор об имуществе. Супруга сменила доступы к общему онлайн-бизнесу, а также отказалась вернуть Евгению 2 млн рублей наличными, которые, по его словам, он ей передавал. За два года совместный бизнес мог принести Виктории около 8,7 млн рублей.

Евгений обратился в российский суд с иском к бывшей жене. Его адвокаты совместно с юристом в Таиланде и местными правоохранительными органами собрали всю необходимую документацию и выписки, подтверждающие совместный статус имущества. Суд полностью удовлетворил требования Евгения, признав все активы в Таиланде совместно нажитыми и подлежащими разделу, и обязал бывшую жену выплатить 11 млн 125 тыс. рублей.

Ранее фотограф подал иск в суд к бывшей девушке из-за своих снимков в ее соцсетях. Согласно материалам дела, во время совместной жизни с моделью профессиональный фотограф создал серию изображений и видеороликов с ее участием. После разрыва она продолжила использовать их как в личных, так и в рекламных целях.

