04 октября 2025 в 10:58

Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Профессиональный фотограф обратился в суд с иском к своей бывшей девушке, которая после расставания разместила в соцсетях сделанные им снимки и видео, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, истец и ответчица состояли в отношениях и проживали совместно. В этот период фотограф создал серию изображений и видеороликов с участием девушки. После разрыва она опубликовала эти материалы в Сети, используя их в личных и рекламных целях.

Мужчина зафиксировал у нотариуса 96 случаев нарушения своих авторских прав, после чего подал иск о взыскании компенсации. В суде было отмечено, что результаты его творческого труда передали ответчице без права на их публичное использование.

Представитель девушки в судебном заседании охарактеризовал иск как акт мести за прекращение отношений, инициированное самой ответчицей, и просил в удовлетворении требований отказать. Суд принял решение взыскать с ответчицы компенсацию за нарушение авторских прав, частично удовлетворив исковые требования. Размер компенсации в материалах дела не указан.

Ранее в китайской провинции Сычуань супружеская пара не смогла мирно разделить 29 кур при разводе. Сельские жители обратились в суд, когда оказалось, что нечетное количество птиц невозможно поделить поровну, в итоге им пришлось съесть одну курицу.

