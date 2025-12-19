Психолог назвала истинную причину женской тоски по бывшему возлюбленному

После разрыва отношений женщина обычно скучает не по бывшему партнеру, а по тем чувствам, которые он вызывал, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, в моменты одиночества девушки зачастую чувствуют, что им больше не суждено встретить вторую половинку.

После расставания многие женщины оказываются в замкнутом эмоциональном круге: вместо того чтобы двигаться вперед, они мысленно возвращаются в прошлое. За этим часто стоит не любовь, а иллюзия. Женщина не скучает по конкретному мужчине — она тоскует по состоянию, которое испытывала рядом с ним. Расставание — стрессовая ситуация. В первые дни может казаться, что лучше него уже никого не будет. Женщина начинает искать знаки, цепляться за светлые воспоминания и идеализировать то, что на самом деле не работало, — пояснила Александрова.

Она отметила, что в подобных ситуациях мужчины редко делают реальные шаги к примирению или проявляют искреннее желание восстановить отношения. По словам психолога, обычно женщины сталкиваются лишь с манипуляциями и пустыми обещаниями. Александрова порекомендовала стремиться выходить из эмоционального замкнутого круга последовательными действиями.

Ранее психолог Лариса Каравайцева заявила, что в последнее время наблюдается тенденция к восприятию расставания как нормального явления, если отношения перестают удовлетворять. Она подчеркнула, что второй брак зачастую становится более осознанным и зрелым выбором.