Бывшая девушка Дурова отметила трехлетнюю годовщину расставания

Бывшая девушка основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар публично отметила трехлетнюю годовщину расставания, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) философский пост о переменах, произошедших в ее жизни. По словам Болгар, ей потребовалось ровно три года, чтобы «все встало на свои места» после этого разрыва.

Эти годы разрушили все внешнее и пробудили все внутреннее. Каждый из нас — лишь временный наблюдатель в этой жизни, часть вселенского сознания, которое воспринимает мир через нас, — заметила блогер.

По словам Болгар, теперь в ее жизни все в «совершенном Божественном порядке», что принесло ей ясность и свободу от страха. Блогер сообщила, что видит жизнь как «живой поток», в котором ей отведена своя роль.

В 2022 году Болгар сообщила, что рассталась с Дуровым. В 2024 году она рассказала о воспитании троих детей от него, их зовут Лея, Даниэль и Давид. Пара не состояла в официальном браке, но основатель Telegram признал их, поэтому все трое носят его фамилию.

Ранее Дуров привлек к себе внимание выбором костюма на Хеллоуин. Фото с ним в образе гладиатора в красном плаще опубликовала фитнес-модель Илона Коринец. Сама девушка остановила свой выбор на костюме женщины-кошки.