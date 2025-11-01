Оголившийся Дуров отпраздновал Хеллоуин в костюме гладиатора Дуров встретил Хеллоуин с обнаженным торсом в костюме гладиатора

Создатель Telegram Павел Дуров выбрал на Хеллоуин костюм гладиатора с обнаженным торсом, соответствующее фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фитнес-модель Илона Коринец. Девушка остановила свой выбор на костюме женщины-кошки.

Свои праздничные облачения модель и бизнесмен представили в спортивном зале. Дуров также надел кожаные шорты, сандалии и дополнил образ красным плащом. Коринец в свою очередь надела откровенный черный топ, брюки в тон и маску кошки.

Ранее сообщалось, что Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon. Поддержка ее работы будет осуществляться GPU-майнерами, которые за это будут получать вознаграждение в Toncoin. Telegram создаст спрос и интерес к проекту. Разработчики приложений получат доступ к ИИ-инструментам, а пользователи смогут пользоваться ИИ анонимно.

До этого предприниматель подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.