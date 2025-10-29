Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon с ИИ

Основатель Telegram Павел Дуров на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon. Проект будет запущен в ноябре.

Поддержка работы сети будет осуществляться GPU-майнерами, которые за это будут получать вознаграждение в Toncoin. Telegram создаст спрос и интерес к проекту. Разработчики приложений получат доступ к ИИ-инструментам, а пользователи смогут пользоваться ИИ анонимно.

Ранее Дуров заявил, что готов выкупить драгоценности, украденные из национального художественного музея Лувр в Париже. Он написал, что после сможет вернуть их, но уже в Лувр Абу-Даби, так как никто не посмеет оттуда их украсть.

До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Также основатель Telegram заявлял, что развитие искусственного интеллекта кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы. По словам IT-предпринимателя, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии.