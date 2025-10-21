Дуров предложил выкупить украденные из Лувра ценности с одним условием Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра вещи и отдать их в Абу-Даби

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов выкупить драгоценности, украденные из национального художественного музея Лувр в Париже. В соцсети X он написал, что после сможет вернуть их, но уже в Лувр Абу-Даби, так как никто не посмеет оттуда их украсть.

С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби, — написал Дуров.

Ранее основатель Telegram заявлял, что ограбление Лувра является признаком упадка современной Франции и совершенно не удивило его. По мнению Дурова, правительство «довело до совершенства» политику по отвлечению людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным.

До этого сообщалось, что галерея Аполлона, где произошло ограбление, — культовое место в Лувре, где хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея. Преступники ограбили экспозицию Наполеона и правителей Франции. Предположительно, они украли девять предметов из коллекции вещей, принадлежавших первому французскому императору и его жене, в том числе ожерелье, брошь, тиару и другие вещи, щедро украшенные драгоценными камнями.