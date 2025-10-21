Дуров разглядел в ограблении Лувра знак для Франции Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции и обвинил в этом местные власти

Ограбление Лувра является признаком упадка современной Франции, заявил основатель Telegram Павел Дуров в соцсети X. Он обвинил местные власти в том, что они допустили подобное происшествие.

Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что галерея Аполлона, где произошло ограбление, — культовое место в Лувре, где хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея. Преступники ограбили экспозицию Наполеона и правителей Франции. Предположительно, они украли девять предметов из коллекции вещей, принадлежавших первому французскому императору и его жене, в том числе ожерелье, брошь, тиару и другие вещи, щедро украшенные драгоценными камнями.

До этого Дуров заявил, что в Евросоюзе чуть не приняли закон, который позволял бы следить за сообщениями в каждом телефоне. Речь идет об обязательном внедрении бэкдора в приложения, который позволил бы спецслужбам просматривать, в том числе, зашифрованные послания.