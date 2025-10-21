Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 05:46

Дуров разглядел в ограблении Лувра знак для Франции

Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции и обвинил в этом местные власти

Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press

Ограбление Лувра является признаком упадка современной Франции, заявил основатель Telegram Павел Дуров в соцсети X. Он обвинил местные власти в том, что они допустили подобное происшествие.

Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что галерея Аполлона, где произошло ограбление, — культовое место в Лувре, где хранятся некоторые из самых ценных исторических коллекций музея. Преступники ограбили экспозицию Наполеона и правителей Франции. Предположительно, они украли девять предметов из коллекции вещей, принадлежавших первому французскому императору и его жене, в том числе ожерелье, брошь, тиару и другие вещи, щедро украшенные драгоценными камнями.

До этого Дуров заявил, что в Евросоюзе чуть не приняли закон, который позволял бы следить за сообщениями в каждом телефоне. Речь идет об обязательном внедрении бэкдора в приложения, который позволил бы спецслужбам просматривать, в том числе, зашифрованные послания.

Павел Дуров
Франция
ограбления
Лувр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финэксперт раскрыл, стало ли золото выгоднее банковских вкладов
Пожар площадью 12 тысяч «квадратов» вспыхнул в Астраханской области
Пелюстка по-грузински — маринуем вкусную розовую капусту!
Крамник прокомментировал смерть американского гроссмейстера
Экзекуция шваброй: мигрант свешивал с балкона и насиловал гостя любовницы
Россиян предупредили об опасности одного из любимых лакомств
Тайны снов о воде: важные знаки для мужчин и женщин
Дуров разглядел в ограблении Лувра знак для Франции
Лагерь с наемниками ВСУ взлетел на воздух: успехи ВС РФ к утру 21 октября
Названы главные симптомы опасного венерического заболевания
К чему снится кормить грудью младенца: раскрываем тайны сна
Психолог дала три совета россиянам, которые боятся летать на самолетах
Глава СВР сообщил о подготовке НАТО к войне с Россией
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 октября
«Возьмем обширные территории»: названа вероятная дата завершения СВО
Венгрия поддержит санкции против РФ после уступок Брюсселя
Психолог ответила, как перестать ставить себе жесткие дедлайны
«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ
Полиция нашла новые улики в деле Усольцевых
Врач раскрыла неприятную правду о чупа-чупсах
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.