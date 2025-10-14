Дуров рассказал о «неожиданном спасении» ЕС от внедрения слежки Дуров: в ЕС едва не приняли закон, позволяющий следить за каждым телефоном

В Евросоюзе чуть не приняли закон, который позволял бы следить за сообщениями в каждом телефоне, заявил основатель Telegram Павел Дуров на своем канале в мессенджере. Речь идет об обязательном внедрении бэкдора в приложения, который позволил бы спецслужбам просматривать в том числе зашифрованные послания.

Он отметил, что на принятии закона настаивала Франция. Однако от его принятия ЕС спасла неожиданная позиция Германии. Дуров сообщил, что внедрить слежку пытались под предлогом борьбы с преступностью, однако на деле под нее бы попали обычные люди.

Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, основные права французов и всех европейцев остаются в опасности, — уточнил основатель Telegram.

Ранее Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

До этого основатель Telegram заявлял, что развитие искусственного интеллекта кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы. По словам IT-предпринимателя, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии.