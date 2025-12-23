Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:48

В АТОР пояснили, каких туристов будут проверять на границе в Таиланде

АТОР: Таиланд будет тщательно проверять на границах туристов из Камбоджи

Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тщательные проверки на границе пре въезде в Таиланд грозят только тем туристам, которые бывали в Камбодже, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». На встрече по теме «Рекорды и сюрпризы российского туризма: главные туристические итоги 2025 года» она уточнила, что очереди на границах сейчас в первую очередь связаны с большим потоком туристов.

Сейчас в Таиланде высокий сезон, и информация о том, что туристам приходится долго стоять в очереди, потому что их проверяют, не совсем корректна. Они долго стоят в очереди, потому что туристов очень много <…> [Подвергнуть дополнительной проверке иностранцев] могут, в том случае, когда туристы, например, бывали в Камбодже. Это не является поводом для [для отказа во вьезде] туристу в страну, таких прецедентов вообще нет, — подчеркнула Ломидзе.

Ранее Ломидзе сообщила, что некоторые страны Европы порекомендовали россиянам подавать на визу за полгода до поездки. Новые рекомендации соответствуют уже сложившейся практике бронирования туров, уточнила она.

До этого в АТОР рассказали, что, несмотря на санкционные ограничения, европейские горнолыжные курорты продолжают пользоваться спросом у российских туристов, хотя и в значительно меньших объемах по сравнению с прежними временами. Речь идет о тысячах человек, а не о массовом потоке.

