04 февраля 2026 в 14:02

Политолог оценил шансы начала поставок американских Tomahawk Украине

Политолог Блохин усомнился в желании США поставлять Tomahawk на Украину

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Соединенные Штаты, вероятнее всего, не планируют передавать крылатые ракеты Tomahawk Украине в ближайшее время, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, у главы Белого дома Дональда Трампа стоит задача по деэскалации украинского конфликта.

Я думаю, что никаких ракет Tomahawk Украина не получит в ближайшее время. Сейчас это маловероятный сценарий. Задача Трампа — не эскалировать, а заставить добиться мира и Соединенным Штатам выйти из этого конфликта. Сейчас сценарий сенатора Линдси Грэма противоречит трамповскому видению. Он позиционирует себя главным ястребом, пытается получить политические очки через свои заявления. Поэтому его слова отражают взгляды значительной части американской элиты и глубинного государства, — пояснил Блохин.

Ранее Грэм заявил, что пора начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk. Он призвал Трампа поменять меры, которыми тот пытается воздействовать на Россию.

