Раскрыто, для чего США хотят выпустить сотни тысяч дронов к 2027 году Военэксперт Кнутов: США готовят запас дронов для возможного конфликта с Россией

США формируют многотысячный резерв беспилотных летательных аппаратов на случай потенциального столкновения с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, Вашингтон ясно демонстрирует, что не собирается отказываться от своей идеи мирового господства.

Если говорить о целях такого большого заказа — это сигнализирует о подготовке США к военным действиям. На мой взгляд, это указывает на то, что Штаты не отказываются от идеи использовать силу в реализации своей программы доминирования практически во всем мире. С точки зрения официальных заявлений, подобная стратегия направлена в первую очередь против Китая, а не против России. Хотя здесь может быть и политика, которая призвана отвлечь внимание Москвы. На самом деле американцы также готовятся к возможной войне с РФ, — предположил Кнутов.

Он подчеркнул, что это объяснимо и отказом Вашингтона продлевать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, и запуском проекта «Золотой купол», а также с другими аспектами гонки вооружений. По мнению эксперта, реформирование армии предполагает приобретение значительного числа беспилотников.

Особенно следует учитывать последнее заявление [Марка] Рютте (генсек НАТО. — NEWS.ru) [о войсках Альянса на Украине] и обнародование проекта, когда в течение 72 часов по требованию Киева и, можно даже сказать, по ложному обвинению в адрес Москвы, что Россия якобы нарушает еще пока не подписанный договор о мире, вводятся не только британские и французские войска, но и американские. Таким образом, согласно информации, Вашингтон дал согласие на участие своей армии в операциях на Украине при обострении конфликта после заключения мирного соглашения, — добавил Кнутов.

Он заключил, что Пентагон тщательно анализирует опыт боевых действий на Украине и делает выводы о важнейшей роли беспилотников. По словам Кнутова, именно поэтому Штатами изучаются наработки украинской армии, чтобы применить их при разработке новых БПЛА.

Ранее сообщалось, что Министерство войны США планирует к 2027 году создать парк из сотен тысяч ударных беспилотников. По информации ведомства, программа будет разделена на четыре этапа, а ее общая стоимость составит около $1,1 млрд (85 млрд рублей).