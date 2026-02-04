Зимняя Олимпиада — 2026
В Кремле так и не посмотрели номинированный на «Оскар» фильм о Путине

Песков: никто в Кремле не смотрел фильм «Господин Никто против Путина»

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам Фото: kremlin.ru
В Кремле никто не смотрел фильм «Господин Никто против Путина», выдвинутый на премию «Оскар», рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у сотрудников администрации не было возможности ознакомиться с картиной, поэтому любые комментарии по поводу ее сюжета или посыла сейчас неуместны, передает РИА Новости.

Знаете, мы не смотрели. Такой возможности не было, поэтому не можем говорить о нем. Было бы неверным, будучи не знакомым с материалом, давать какие-то оценки, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин не интересуется книгами и фильмами о себе. По словам Пескова, российский лидер просто не хочет тратить на них свое время.

До этого сам Путин заявил, что впервые слышит о фильме «Кремлевский волшебник», в котором его сыграл актер Джуд Лоу. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что не может ничего сказать о ленте, так как не знаком с ней.

В ноябре компания Gaumont первый трейлер фильма «Кремлевского волшебника», показав ключевых героев картины. В центре сюжета — политтехнолог Вадим Баранов в интерпретации актера Пола Дано. Фильм был основан на одноименном романе писателя Джулиано да Эмполи.

