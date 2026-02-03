В России могут освободить от НДС одну категорию предпринимателей Депутат Наумов: задействованных в кино предпринимателей нужно освободить от НДС

Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) задействованных в российском производстве кино предпринимателей, пишет «Парламентская газета». Соответствующие поправки намерены внести в закон о господдержке кинематографии. По словам парламентария, налоговая реформа Минфина, проведенная в 2025 году, не затронула порядка 17 тыс. самозанятых в сфере кинопроизводства.

Мои предложения направлены на включение этих предпринимателей в закон о кино на тех же условиях, что и юридические лица, которые пользуются льготной ставкой НДС. Речь идет не о звездах, а о «рабочем классе» кинематографа. Без их работы остановлены проекты, финансируемые государством, которые должны были выйти на экраны в 2026 году, — высказался Наумов.

Он отметил, что распространение налоговых льгот на всех кинопроизводителей поможет успешно завершить и выпустить все текущие проекты. По словам депутата, «это исключит потери от незавершенных фильмов и принесет дополнительный доход».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что снижение ставки НДС в России может произойти в короткие сроки. По его словам, действующее повышение налога бизнес рассматривает как временную меру.