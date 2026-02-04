Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:55

Арагчи и Уиткофф обсудят ядерную программу Ирана

ISNA: Иран и США проведут переговоры по ядерной сделке 6 февраля

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана состоятся в пятницу 6 февраля в Омане, передает агентство ISNA. Участие во встречи примут заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также, возможно, зять американского лидера Джаред Кушнер.

По данным портала, переговоры пройдут в том же формате, что и в прошлом году, когда стороны общались через посредничество Омана. Другие детали встречи пока не раскрываются.

Ранее появилась информация, что руководство Ирана потребовало сменить место и формат переговоров с США по ядерной сделке, которые были запланированы на 6 февраля. Изначально они должны были пройти в Турции. Также Иран настаивал на переговорах в двустороннем формате — без участия наблюдателей из арабских и мусульманских стран.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что США и Иран могут заключить ядерную сделку. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.

Иран
иранская ядерная программа
переговоры
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.