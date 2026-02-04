Арагчи и Уиткофф обсудят ядерную программу Ирана

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана состоятся в пятницу 6 февраля в Омане, передает агентство ISNA. Участие во встречи примут заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также, возможно, зять американского лидера Джаред Кушнер.

По данным портала, переговоры пройдут в том же формате, что и в прошлом году, когда стороны общались через посредничество Омана. Другие детали встречи пока не раскрываются.

Ранее появилась информация, что руководство Ирана потребовало сменить место и формат переговоров с США по ядерной сделке, которые были запланированы на 6 февраля. Изначально они должны были пройти в Турции. Также Иран настаивал на переговорах в двустороннем формате — без участия наблюдателей из арабских и мусульманских стран.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что США и Иран могут заключить ядерную сделку. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.