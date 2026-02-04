Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 16:54

В Госдуме призвали к срочным мерам после нападения в красноярской школе

Депутат Лантратова призвала повысить квалификацию школьных охранников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Школьные охранники нуждаются в повышении квалификации из-за роста числа нападений в учебных заведениях, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Кроме того, по ее словам, родители должны уделять особое внимание состоянию своих детей.

Сегодня в России — более 40 тыс. школ, но нет единых обязательных требований к подготовке их охранников. Часто на этом критически важном посту оказывается человек без навыков работы в экстремальных ситуациях, без знаний детской психологии, алгоритмов реагирования на угрозы — включая «активного стрелка». Поэтому в качестве срочной меры считаю необходимым внедрение обязательной ведомственной программы повышения квалификации для школьной охраны, — высказалась Лантратова.

Она подчеркнула, что программа должна охватывать трехмесячный курс по детской психологии, методам деэскалации конфликтных ситуаций, действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой помощи и правовым аспектам применения силы. По словам депутата, охранники, завершившие такую подготовку, должны иметь право на ношение травматического оружия при условии наличия лицензии у агентства.

Происшествия [в школах] напоминают нам о том, что безопасность начинается не с турникета, а с отношений ребенка с семьей и психологического климата в классе. Во-первых, это сигнал родителям о критической важности контроля над доступом к оружию и мониторинга эмоционального состояния ребенка. Во-вторых, это доказательство того, что «тихие» конфликты имеют свойство накапливаться и перерастать в неконтролируемую агрессию. Безопасность — это не только физическая охрана, но и работа с ментальным здоровьем учеников, — добавила Лантратова.

Она указала, что в Госдуме уже подготовили законопроект, направленный на защиту детей и подростков от различных форм агрессии. По словам депутата, он охватывает не только физическое насилие, но и психологическое давление, оскорбления, угрозы, кибербуллинг и социальную отчужденность.

Ранее член президиума КПРФ и зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Мария Дробот заявила, что участившиеся нападения в школах связаны с недостаточной профилактической работой. По ее словам, это указывает на кризис в системе образования в целом.

