Российский морпех спас сослуживца с помощью ковра

Командир отделения огнеметного взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Выключатель спас раненого в зоне СВО сослуживца при помощи снятого со стены разрушенного здания ковра, сообщает RT. По его словам, танк противника выстрелил по группе во время штурма позиций ВСУ, тогда боец и получил ранение.

Мы ему начали оказывать помощь, нести было не на чем. Мы сорвали со стены ковер и на этом ковре потащили его в тыл. Там уже ждала эвакуация, мы его передали, — сказал Выключатель.

Боец отметил, что после спасения сослуживца, он начал закрепляться в доме. В этот момент морпех попал под минометный обстрел. Мужчину завалило стеной, его откопал товарищ. В итоге боец получил легкую контузию.

Ранее сообщалось, что эвакуированный из города житель Красноармейска рассказал, как спас троих военнослужащих Вооруженных сил России, получивших тяжелые ранения в бою. По его словам, одного из бойцов ему пришлось откапывать трое суток. Он дотащил солдата до укрытия, обернув в покрывало, а после спрятал в подвале.