Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:51

Российский морпех спас сослуживца с помощью ковра

RT: российский боец вынес раненого сослуживца из-под огня на ковре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Командир отделения огнеметного взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Выключатель спас раненого в зоне СВО сослуживца при помощи снятого со стены разрушенного здания ковра, сообщает RT. По его словам, танк противника выстрелил по группе во время штурма позиций ВСУ, тогда боец и получил ранение.

Мы ему начали оказывать помощь, нести было не на чем. Мы сорвали со стены ковер и на этом ковре потащили его в тыл. Там уже ждала эвакуация, мы его передали, — сказал Выключатель.

Боец отметил, что после спасения сослуживца, он начал закрепляться в доме. В этот момент морпех попал под минометный обстрел. Мужчину завалило стеной, его откопал товарищ. В итоге боец получил легкую контузию.

Ранее сообщалось, что эвакуированный из города житель Красноармейска рассказал, как спас троих военнослужащих Вооруженных сил России, получивших тяжелые ранения в бою. По его словам, одного из бойцов ему пришлось откапывать трое суток. Он дотащил солдата до укрытия, обернув в покрывало, а после спрятал в подвале.

СВО
спецоперация
ранения
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Путин освободил от должности одного из своих спецпредставителей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.