04 февраля 2026 в 15:28

Путин сообщил Си Цзиньпину о позиции России по стратегической стабильности

Путин сообщил Си Цзиньпину о готовности к диалогу по стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил об открытости к диалогу по стратегической стабильности, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Заявление прозвучало на фоне ситуации с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.

Остаемся открытыми для поиска переговорных путей обеспечения стратегической стабильности, — сказал Ушаков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что США выступают против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за нежелания Китая присоединиться к соглашению. По его словам, причиной является наращивание ядерного потенциала Пекином. Он подчеркнул, что Договор о стратегических наступательных вооружениях является ключевым элементом международной системы ядерной безопасности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Китай не поддерживает идею своего включения в новый договор по СНВ. По его словам, на данный момент ядерный потенциал КНР значительно уступает российскому и американскому.

