Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:41

Юрист объяснила, как будут работать новые правила возврата техники

Юрист Георгиева: продавцы будут компенсировать разницу при подорожании товаров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По новым правилам возврата техники, продавцы будут обязаны компенсировать разницу, если цена на товар увеличилась, рассказала Hi-Tech Mail юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она отметила, что на практике могут появиться сложности с оценкой состояния товара.

Например, если автомобиль стоил 3 млн, а после поломок и ожидания ремонта его цена подскочила до 4 млн, полученной суммы могло не хватить на приобретение равноценной замены. Теперь же продавец обязан компенсировать эту разницу, то есть вернуть потребителю не только первоначальную стоимость, но и доплатить ту самую сумму (в нашем примере 1 млн рублей), которая необходима для покупки аналогичного автомобиля по текущей рыночной цене, — рассказала Георгиева.

По словам юриста, в некоторых ситуациях для оценки придется привлекать независимых экспертов, так как юристы и судьи могут не обладать достаточной экспертизой. Она отметила, что такие заключения могут стать основой для назначения суммы компенсации.

Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказала, что в случае отказа продавца принять товар обратно без кассового чека покупатель имеет право обратиться в суд. По ее словам, данная процедура применима как к товарам надлежащего, так и ненадлежащего качества.



техника
возвраты
правила
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.