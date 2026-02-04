Юрист объяснила, как будут работать новые правила возврата техники

По новым правилам возврата техники, продавцы будут обязаны компенсировать разницу, если цена на товар увеличилась, рассказала Hi-Tech Mail юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она отметила, что на практике могут появиться сложности с оценкой состояния товара.

Например, если автомобиль стоил 3 млн, а после поломок и ожидания ремонта его цена подскочила до 4 млн, полученной суммы могло не хватить на приобретение равноценной замены. Теперь же продавец обязан компенсировать эту разницу, то есть вернуть потребителю не только первоначальную стоимость, но и доплатить ту самую сумму (в нашем примере 1 млн рублей), которая необходима для покупки аналогичного автомобиля по текущей рыночной цене, — рассказала Георгиева.

По словам юриста, в некоторых ситуациях для оценки придется привлекать независимых экспертов, так как юристы и судьи могут не обладать достаточной экспертизой. Она отметила, что такие заключения могут стать основой для назначения суммы компенсации.

Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказала, что в случае отказа продавца принять товар обратно без кассового чека покупатель имеет право обратиться в суд. По ее словам, данная процедура применима как к товарам надлежащего, так и ненадлежащего качества.





