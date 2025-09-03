Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Путин узнал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу от журналистов Путин заявил, что не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые слышит о фильме «Кремлевский волшебник», в котором его играет актер Джуд Лоу. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что не может ничего сказать о ленте, так как не знаком с ней.

Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю, — отметил глава государства.

«Кремлевский волшебник» — экранизация одноименного романа писателя Джулиано да Эмполи. Картина посвящена политическим изменениям в современной России. СМИ сообщают, что это первая масштабная международная кинокартина, в которой российского лидера сыграл западный актер. Съемки фильма проходили в Европе в атмосфере строжайшей секретности.

Сам Лоу ранее заявил, что не испытывал страха перед возможными последствиями, когда соглашался на роль Путина. Он подчеркнул, что создатели фильма не стремились к «полемике ради полемики». По словам актера, он не пытался копировать русский акцент, а говорил своим обычным голосом.