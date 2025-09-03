Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:50

Путин узнал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу от журналистов

Путин заявил, что не слышал о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые слышит о фильме «Кремлевский волшебник», в котором его играет актер Джуд Лоу. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что не может ничего сказать о ленте, так как не знаком с ней.

Нет, я не видел этого фильма. Даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю, — отметил глава государства.

«Кремлевский волшебник» — экранизация одноименного романа писателя Джулиано да Эмполи. Картина посвящена политическим изменениям в современной России. СМИ сообщают, что это первая масштабная международная кинокартина, в которой российского лидера сыграл западный актер. Съемки фильма проходили в Европе в атмосфере строжайшей секретности.

Сам Лоу ранее заявил, что не испытывал страха перед возможными последствиями, когда соглашался на роль Путина. Он подчеркнул, что создатели фильма не стремились к «полемике ради полемики». По словам актера, он не пытался копировать русский акцент, а говорил своим обычным голосом.

Владимир Путин
Джуд Лоу
фильмы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа сумма, которую Наговицина могла заплатить за последнее восхождение
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.