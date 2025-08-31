Сыгравший Путина актер рассказал о своей роли Джуд Лоу заявил, что не боялся играть Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу, представляя фильм французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля, заявил, что не испытывал страха перед возможными последствиями, когда соглашался на роль президента России Владимира Путина, передает журнал Variety. Фильм впервые показали на фестивале в тот же день.

Я не боялся последствий. Я чувствовал себя уверенно в руках Оливье и со сценарием, эта история будет рассказана с умом… Мы не стремились к полемике ради полемики, — прокомментировал актер.

Он отметил, что не пытался копировать русский акцент, а говорил своим обычным голосом. Лоу подчеркнул, что его заинтересовала идея проекта благодаря тщательно проработанному сценарию и режиссерскому подходу.

Фильм базируется на книге Джулиано да Эмполи под названием «Кремлевский волшебник» и исследует политические изменения в современной России. Издание Deadline сообщает, что это первая масштабная международная кинокартина, в которой российского лидера сыграл западный актер. Съемки фильма проходили в Европе при строжайшей секретности.

Ранее The Variety показал первый кадр со съемок «Кремлевского волшебника». Ассайас описывает проект как политический триллер, полный действия, драмы и попыток разобраться в хаосе, что бесконечно меняет современный мир.