День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 20:29

Сыгравший Путина актер рассказал о своей роли

Джуд Лоу заявил, что не боялся играть Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Джуд Лоу Джуд Лоу Фото: Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский актер Джуд Лоу, представляя фильм французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник» на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля, заявил, что не испытывал страха перед возможными последствиями, когда соглашался на роль президента России Владимира Путина, передает журнал Variety. Фильм впервые показали на фестивале в тот же день.

Я не боялся последствий. Я чувствовал себя уверенно в руках Оливье и со сценарием, эта история будет рассказана с умом… Мы не стремились к полемике ради полемики, — прокомментировал актер.

Он отметил, что не пытался копировать русский акцент, а говорил своим обычным голосом. Лоу подчеркнул, что его заинтересовала идея проекта благодаря тщательно проработанному сценарию и режиссерскому подходу.

Фильм базируется на книге Джулиано да Эмполи под названием «Кремлевский волшебник» и исследует политические изменения в современной России. Издание Deadline сообщает, что это первая масштабная международная кинокартина, в которой российского лидера сыграл западный актер. Съемки фильма проходили в Европе при строжайшей секретности.

Ранее The Variety показал первый кадр со съемок «Кремлевского волшебника». Ассайас описывает проект как политический триллер, полный действия, драмы и попыток разобраться в хаосе, что бесконечно меняет современный мир.

кино
актеры
Владимир Путин
Джуд Лоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Львове снова произошла стрельба
В России указали на роль Меркель в крупнейшем миграционном кризисе Европы
Telegram добавил новую функцию для пользователей
Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР
Резня с сектантами, флаг в Купянске: новости СВО вечером 31 августа
Над Черным морем заметили американский дрон-разведчик
Игроки ЦСКА и «Краснодара» затеяли потасовку во время матча РПЛ
Газу могут перевести под протекторат США минимум на 10 лет
В Киеве придумали, как отомстить Израилю за позицию в отношении России
Россияне смогут увидеть невероятное природное явление
«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского
ВСУ атаковали девять поселков в Белгородской области
Названа страна, поставившая Киеву треть оружия в начале конфликта
Водруженный на телевышку флаг России в Купянске попал на видео
Петросян при смерти? Боли в сердце, проблемы с дыханием: что с юмористом
Сыгравший Путина актер рассказал о своей роли
Мот назвал свой антистресс
Студенты в общежитиях престижного вуза остались без интернета
В Совфеде с иронией отнеслись к идее Литвы заболотить границу
Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.