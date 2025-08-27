Появился первый кадр со съемок фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Журнал The Variety опубликовал первый кадр со съемок политического триллера «Кремлевский волшебник» Оливье Ассайаса о политтехнологе Вадиме Баранове, который помогает будущему президенту Владимиру Путину. Премьера картины состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале.

Главу российского государства в картине сыграл актер Джуд Лоу, известный по таким фильмам, как «Шерлок Холмс», «Гаттака», «Искусственный разум», «Отпуск по обмену». Также в главных ролях указаны Пол Дано («Нефть», «Фабельманы», «Маленькая мисс Счастье»), Том Стерридж и Алисия Викандер.

В основу фильма лег одноименный роман Джулиано да Эмполи — итальянского писателя, эссеиста и советника бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци. Ассайас описывает проект как политический триллер, полный действия, драмы и попыток разобраться в хаосе, что бесконечно меняет современный мир. В основу образа политтехнолога, как считается, легла фигура Владислава Суркова, экс-помощника Путина.

