«Сказала конкретно»: депутат объяснила свои слова о «запрете» фильма «Брат»

Никакие фильмы режиссера Алексея Балабанова запрещать не надо, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, надо лишь определить возрастные категории фильмов. Парламентарий подчеркнула, что ее высказывание о «запрете» фильма «Брат», которое переврали СМИ, касалось непосредственно картины «Груз 200».

Мне задали вопрос по поводу фильмов Балабанова, и я конкретно сказала о фильме «Груз 200». Опубликовали зачем-то про «Брата», о котором я ничего вообще не говорила. Мне кажется, что «Груз 200» детям и подросткам показывать не надо, а вот «Брат» и «Брат-2» старшеклассникам можно показывать, они такие фильмы любят, народ их принял. Поэтому я считаю, что запрещать ничего не надо. Надо просто определить возрастные категории: кому и что мы рекомендуем смотреть, — высказалась Драпеко.

Ранее стало известно, что кинокартины, пропагандирующие чайлдфри, не будут получать прокатные удостоверения, согласно решению Минкультуры. Приказ вступит в силу 1 сентября. Это распространится в том числе на социальные сети и онлайн-кинотеатры.