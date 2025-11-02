Продюсер «Брата» раскрыл, ждать ли нового Данилу Багрова

Герой нашего времени может появиться в любой момент как в жизни, так и на экране, выразил мнение в интервью NEWS.ru продюсер фильма «Брат» Сергей Сельянов. Однако когда это произойдет, по его словам, неизвестно и прогнозов на этот счет быть не может.

Появится такой герой — мы об этом узнаем. Это редко бывает, не спрогнозируешь никак. Иногда случается просто, — пояснил кинопродюсер.

Он уточнил, что оригинальный «Брат» был снят благодаря стремлению его создателей создать именно такое кино. Многое зависит в первую очередь от настроя команды, убежден собеседник.

Почему он появился? Потому что мы хотели его снять. Нас, что называется, перло. Поэтому мы его и сняли, — пояснил он.

Сельянов также уточнил, что никак не вмешивался в процесс съемок документального фильма «Брат навсегда» своего сына Григория, в котором тот раскрыл тайны создания «Брата». Документальный фильм Сельянова-младшего вышел в прокат 30 октября.

Ранее кинорежиссер Алексей Учитель заявил, что режиссер Алексей Балабанов умел создавать кино авторское и одновременно массовое. Он уточнил, что это редкое качество, так как обычно удается либо одно, либо другое.

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева заявила, что в ремейке фильма «Брат» главного героя Данилу Багрова мог бы сыграть актер Юра Борисов. Она назвала Борисова лучшим актером нашего времени, а себя — его поклонницей.