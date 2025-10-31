Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:18

Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»

Вдова Балабанова: ремейк «Брата» невозможен из-за отсутствия «второго Бодрова»

Надежда Васильева Надежда Васильева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вдова режиссера фильма «Брат» Алексея Балабанова Надежда Васильева в интервью NEWS.ru заявила о невозможности съемок ремейка картины в современном кинематографе. Главной из причин, по ее мнению, является отсутствие «второго Сергея Бодрова».

Сережу никто не заменит. Такой личности, как он, я не встретила больше. Мы же не можем объяснить, в чем особенность Микеланджело. Он просто великий. И Сережа великий. Таких больше нет, — отметила она.

Она положительно оценила документальную картину о нем «Брат навсегда» в режиссуре Григория Сельянова. Васильева отметила, что кино получилось очень теплым.

Я благодарна Грише и Ане (Анна Сельянова — супруга Григория и сценарист картины. — NEWS.ru), что они сказали спасибо своим отцам. Не пустились в (скандальные. — NEWS.ru) разбирательства. Они просто говорили, папа, спасибо, что ты это сделал (фильм «Брат». — NEWS.ru), — выразила мнение Васильева.

Вчера, 30 октября, в кинопрокат вышла документальная лента «Брат навсегда» режиссера Григория Сельянова о культовом фильме Алексея Балабанова.

Ранее кинорежиссер Алексей Учитель заявил, что Балабанов умел создавать кино авторское и одновременно массовое. Он уточнил, что это редкое качество, так как обычно удается создавать либо талантливое авторское кино, либо массовый продукт.

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева заявила, что в ремейке фильма «Брат» главного героя Данилу Багрова мог бы сыграть актер Юра Борисов. Она назвала Борисова лучшим актером нашего времени, а себя — его поклонницей.

Алексей Балабанов
российское кино
кинематограф
культура
