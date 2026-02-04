«Без ноги, считай»: Петросян рассказала о выступлении на олимпийском отборе Фигуристка Петросян рассказала о травме перед отбором на Олимпиаду в Италии

Трехкратная чемпионка РФ по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что в сентябре прошлого года выступала на отборочном турнире Олимпиады в Пекине с травмой. В сериале «Метод Тутберидзе» на платформе Okko она призналась, что проблемы с голеностопом возникли за три недели до старта.

Проблемы были вызваны неправильно подобранным конькобежным ботинком. Конек оказывал сильное давление на ногу, что приводило к отеку и болевым ощущениям. Спортсменка не могла полноценно выполнять элементы программы, включая прыжки и скольжение.

Я была совсем без формы, без ноги, считай. Просто очень сильно все болело, и прыжки не чувствовала из-за этой боли. Не представляла, как я смогу даже достойно проскользить программу, не то что отпрыгать, — призналась фигуристка.

За несколько дней до вылета, во время тренировок в Красноярске, наступил переломный момент. Несмотря на неидеальную форму, фигуристке удалось выиграть отбор.

