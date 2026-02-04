Зимняя Олимпиада — 2026
«Без ноги, считай»: Петросян рассказала о выступлении на олимпийском отборе

Фигуристка Петросян рассказала о травме перед отбором на Олимпиаду в Италии

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Трехкратная чемпионка РФ по фигурному катанию Аделия Петросян заявила, что в сентябре прошлого года выступала на отборочном турнире Олимпиады в Пекине с травмой. В сериале «Метод Тутберидзе» на платформе Okko она призналась, что проблемы с голеностопом возникли за три недели до старта.

Проблемы были вызваны неправильно подобранным конькобежным ботинком. Конек оказывал сильное давление на ногу, что приводило к отеку и болевым ощущениям. Спортсменка не могла полноценно выполнять элементы программы, включая прыжки и скольжение.

Я была совсем без формы, без ноги, считай. Просто очень сильно все болело, и прыжки не чувствовала из-за этой боли. Не представляла, как я смогу даже достойно проскользить программу, не то что отпрыгать, — призналась фигуристка.

За несколько дней до вылета, во время тренировок в Красноярске, наступил переломный момент. Несмотря на неидеальную форму, фигуристке удалось выиграть отбор.

Ранее фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова), серебряный призер Олимпиады, не смогла выйти в полуфинал чемпионата России по прыжкам на своем первом официальном старте с ноября 2022 года и после рождения сына. Она набрала 22,77 балла, допустив ошибку на тройном флипе. Параллельно спортсменка выступила и в дуэтах со своим мужем Макаром Игнатовым.

