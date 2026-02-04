Зимняя Олимпиада — 2026
Гастроэнтеролог предупредила, кому нельзя есть хурму

Гастроэнтеролог Каневская предостерегла аллергиков от употребления хурмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аллергикам и детям до четырех лет не рекомендуется употреблять хурму, заявила «Чемпионату» гастроэнтеролог Светлана Каневская. У первых этот продукт может вызвать перекрестную аллергическую реакцию, а у вторых — кишечную непроходимость.

Особую осторожность следует проявлять и людям с обострениями болезней ЖКТ. Употребление хурмы может вызвать сильную боль в животе, спазмы, ухудшение продвижения пищи вплоть до образования плотных комков. Последнее может потребовать оперативного удаления через разрез кишки, — предупредила Каневская.

Она предостерегла от употребления хурмы людей с язвенной болезнью, гастритом, острым колитом и энтеритом. Пациентам, недавно перенесшим операции на желудке или кишечнике, тоже следует отказаться от этого фрукта. Тяжелые и частые запоры, обострения хронического геморроя и медленное опорожнение — еще одни веские противопоказания.

Ранее гастроэнтеролог Клара Сычугова заявила, что при гастрите и язве желудка нельзя есть томаты, шоколад и мяту. По ее словам, эти продукты питания обладают раздражающими действиями для рецепторов желудка, из-за чего в животе могут возникать жжение, боль и тяжесть.

