28 января 2026 в 01:00

Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве

Гастроэнтеролог Сычугова: при гастрите и язве нельзя есть томаты, шоколад и мяту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При гастрите и язве желудка нельзя есть томаты, шоколад и мяту, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова. По ее словам, эти продукты питания обладают раздражающими действиями для рецепторов желудка, из-за чего в животе может возникать жжение, боль и тяжесть.

Питание абсолютно никак не влияет на развитие гастрита и язвенной болезни, поэтому никакой диеты при наличии этих заболеваний соблюдать не нужно. Но необходимо учитывать, что существуют продукты, которые могут обладать раздражающим действием для рецепторов желудка, а следовательно, могут проявляться различные симптомы, такие как жжение, боль и тяжесть. У каждого человека эти продукты индивидуальны, но чаще всего это острая пища, очень жирные продукты и соусы, томаты, шоколад, мята и кофе, — отметила Сычугова.

Она уточнила, что долгое время неправильный образ жизни считался причиной развития гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, но в 1982 году австралийские ученые обнаружили бактерию Helicobacter pylori. По словам врача, именно эта бактерия виновата в 90% случаев возникновения хронического гастрита и в 70% случаев развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов заявил, что аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и пациентам с нарушениями работы почек опасно употреблять мандарины. По его мнению, особую осторожность следует проявлять и тем, у кого контролируемый сахарный диабет второго типа.

