08 декабря 2025 в 15:10

Гастроэнтеролог предупредил, кому опасно употреблять мандарины

Гастроэнтеролог Логинов предостерег аллергиков от употребления мандаринов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аллергикам, людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и пациентам с нарушениями работы почек опасно употреблять мандарины, заявил «Чемпионату» гастроэнтеролог Владимир Логинов. Особую осторожность следует проявлять и тем, у кого контролируемый сахарный диабет второго типа.

Мандарины, в особенности импортные, как правило, обработаны противогрибковыми средствами, которые могут вызвать сильную аллергию, предупредил Логинов. Реакция может быть в виде кожной сыпи, зуда и повлечь за собой отек Квинке.

При гастрите, язве или рефлюксной болезни мандарины могут вызвать боль и изжогу, а при синдроме раздраженного кишечника — усилить диарею и вздутие. Эти цитрусовые также опасно употреблять при хронической почечной недостаточности. В противном случае это чревато гиперкалиемией.

Людям с диабетом разрешено съедать не более двух мандаринов в сутки и только в первой половине дня. Злоупотребление цитрусовыми может вызвать скачок сахара.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что мандарины за счет содержания каротиноидов укрепляют иммунитет, что особенно важно в сезон простуд. Кроме того, эти цитрусы богаты клетчаткой и пектинами, которые улучшают пищеварение.

