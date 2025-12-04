Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 15:05

Диетолог напомнила о пользе мандаринов в зимний сезон

Диетолог Соломатина: мандарины за счет каротиноидов укрепляют иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мандарины за счет содержания каротиноидов укрепляют иммунитет, что особенно важно в сезон простуд, заявила «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. Кроме того, эти цитрусы богаты клетчаткой и пектинами, которые улучшают пищеварение.

Помимо известного витамина С, мандарины богаты каротиноидами — предшественниками витамина А, который отвечает за обновление кожи и слизистых. Это главное: вирусу, который сейчас может сесть на слизистую и дальше проникнуть в клетку, как бы закрывается доступ, — объяснила Соломатина.

Она добавила, что клетчатка и пектины способствуют очищению организма от токсинов, а также понижают уровень холестерина и сахара в крови. Вдобавок к этому в мандаринах есть гесперидин. Этот биофлавоноид борется с окислительным стрессом и воспалительными процессами.

Ранее диетолог Тамара Прунцева заявила, что мандарины полезны не только своей мякотью, но и кожурой, а также белой сеточкой. Она отметила, что эти цитрусовые способствуют выработке серотонина — гормона счастья.

