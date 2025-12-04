Диетолог назвала неожиданный факт о мандаринах Диетолог Прунцева: мандарины полезны не только за счет мякоти, но и кожуры

Мандарины полезны не только своей мякотью, но и кожурой, а также белой сеточкой, заявила KP.RU диетолог Тамара Прунцева. Она напомнила, что этот продукт богат витаминами, флавоноидами, антиоксидантами, фитонцидами, клетчаткой и пектином.

Мандарины можно назвать кладовой здоровья. Полезна не только мякоть, но и кожура с эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами, а также белая сеточка, полная пищевых волокон. Эти компоненты улучшают настроение и общее самочувствие, — отметила Прунцева.

Она добавила, что мандарины укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и помогают организму выводить токсины. Более того, эти цитрусовые способствуют выработке серотонина — гормона счастья.

Ранее аграрий Ирина Козий заявила, что стоимость мандаринов снизилась из-за хорошего урожая в Турции и укрепления рубля. Она отметила, что в магазинах все еще можно найти цитрусы по разным ценам.