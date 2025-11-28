День матери
Аграрий назвала причины снижения цен на мандарины

Аграрий Козий: мандарины стали дешевле из-за хорошего урожая и укрепления рубля

Цены на мандарины снизились из-за хорошего урожая в Турции и укрепления рубля, рассказала НСН аграрий Ирина Козий. Она отметила, что в магазинах все еще можно найти цитрусы по разным ценам.

Поскольку урожай хороший, то и цены относительно невысокие. На понижение стоимости также влияет укрепившийся курс рубля. Сказывается и сезонный фактор: как правило, в зимние месяцы мандарины у нас дешевеют. Поставки переключаются на производителей Северного полушария, которые географически к нам находятся ближе, и стоимость доставки получается ниже, — рассказала Козий.

Она отметила, что стоимость мандаринов также будет зависеть от сорта, качества и точки реализации. По ее словам, в Россию завозят цитрусы из разных источников, поэтому у потребителя всегда будет выбор.

Ранее председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов рассказал, что минимальные цены на мандарины в крупных российских торговых сетях снизились в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом. По его информации, сейчас стоимость этого цитрусового фрукта начинается от 100 рублей за килограмм.

