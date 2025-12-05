ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:47

«Жители возвращаются»: Сальдо о потенциале Херсонской области

Сальдо: у Херсонской области есть огромный природный потенциал

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Херсонская область с каждым днем становится лучше, а мирная жизнь постепенно строится, заявил губернатор региона Владимир Сальдо на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме 2025. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у региона есть огромный природный потенциал.

Мирная жизнь строится, жители потихоньку возвращаются. <…> Потенциал природный, который есть в Херсонской области: это побережье двух морей, огромные возможности для развития агробизнеса, для переработки сельскохозяйственной продукции, для строительства. <…> Ведутся масштабные работы по приведению жизненной инфраструктуры к российским показателям. Строятся дороги, улучшаются коммуникации, — заявил Сальдо.

Также губернатор поблагодарил местных предпринимателей и людей, задействованных в бюджетном секторе, которые продолжают работать, несмотря на то, что обстановка не всегда бывает простой.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ принимают активные меры для вытеснения жителей Херсона на запад, чтобы город обезлюдел. Руководитель региона отметил, что это особенно заметно на острове Карантинный, где большая часть населения вынуждена покидать свои дома из-за полного отсутствия условий для нормальной жизни.

Херсонская область
Владимир Сальдо
видео
аграрии
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск
Т-Бизнес и «Садовод» установили новый рекорд по гонкам на тележках
Стала известна судьба имущества экс-замминистра обороны Иванова
NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS
Смертельное ДТП в Забайкалье унесло жизни пятерых россиян
«Люди на этом торчат»: нарколог о запрете любви в рехабах
Раскрыто будущее Ермака, сохранившего должности в структурах власти Украины
В России оценили идею увеличить пенсионные выплаты до 50 тыс. рублей
«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого
В Литве собираются объявить режим экстремальной ситуации
Корстин назвала топ-5 легионеров Единой лиги ВТБ
«Города-заводы»: стало известно, что осложняет освобождение Краматорска
Бизнесмены из страны НАТО захотели вернуться в Россию
Напарник погибшей на пике Победы россиянки восстановился после обморожения
Центр ВСУ парализовало на фоне скандала с гибелью мобилизованных
В Госдуме настаивают на сокращении рабочего дня для россиян
Искусственный интеллект попался на взятках? Что такое ИИ-министр Диэлла
Песков указал на общность взглядов России и Индии на украинский вопрос
«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье
Корстин ответила, сможет ли баскетболист Швед помочь УНИКСу выиграть титул
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.