«Жители возвращаются»: Сальдо о потенциале Херсонской области

Херсонская область с каждым днем становится лучше, а мирная жизнь постепенно строится, заявил губернатор региона Владимир Сальдо на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме 2025. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у региона есть огромный природный потенциал.

Мирная жизнь строится, жители потихоньку возвращаются. <…> Потенциал природный, который есть в Херсонской области: это побережье двух морей, огромные возможности для развития агробизнеса, для переработки сельскохозяйственной продукции, для строительства. <…> Ведутся масштабные работы по приведению жизненной инфраструктуры к российским показателям. Строятся дороги, улучшаются коммуникации, — заявил Сальдо.

Также губернатор поблагодарил местных предпринимателей и людей, задействованных в бюджетном секторе, которые продолжают работать, несмотря на то, что обстановка не всегда бывает простой.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ принимают активные меры для вытеснения жителей Херсона на запад, чтобы город обезлюдел. Руководитель региона отметил, что это особенно заметно на острове Карантинный, где большая часть населения вынуждена покидать свои дома из-за полного отсутствия условий для нормальной жизни.