Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:07

Сальдо заявил о попытках ВСУ обезлюдить Херсон

Сальдо: ВСУ пытаются вытеснить жителей с Карантинного острова и из Херсона

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВСУ предпринимают активные меры для вытеснения жителей Херсона на запад, чтобы обезлюдить город, заявил во время прямой линии на канале «Таврия» глава Херсонской области Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что это особенно заметно на Карантинном острове, где большая часть населения вынуждена покидать свои дома из-за полного отсутствия условий для нормальной жизни.

Сейчас злобные силы делают все для того, чтобы жителей вытеснить не только с острова, но и из всего Херсона в западную часть для того, чтобы таким образом опустошить Херсон, — высказался политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский доложил в Telegram-канале, что посетил Херсон и сделал снимок у въездной арки города. Его визит вызвал ироничные комментарии в соцсетях. Пользователи вспомнили примету, согласно которой после появления главы государства населенные пункты вскоре переходят под контроль российских войск.

До этого ВСУ обстреляли более 10 населенных пунктов в Херсонской области. Сальдо сообщил, что среди мирных жителей нет, но была повреждена гражданская инфраструктура. В Новой Маячке из-за БПЛА частично разрушен индивидуальный жилой дом, где проживала семья с детьми.

Херсонская область
Херсон
Владимир Сальдо
ВСУ
