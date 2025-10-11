Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 13:58

Сальдо раскрыл последствия обстрелов ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли более 10 населенных пунктов в Херсонской области

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

ВСУ за минувшие сутки обстреляли более 10 населенных пунктов в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, повреждена гражданская инфраструктура.

В Новой Маячке Алешкинского МО сбросом боеприпасов с БПЛА частично разрушен индивидуальный жилой дом, где проживала семья с детьми. <...> Жители эвакуированы в безопасное место. В Великих Копанях в результате целенаправленного удара поврежден гражданский автомобиль, — говорится в сообщении.

Атакам также подверглись Алешки, Волынское, Голая Пристань, Заводовка, Збурьевка, Каховка, Песчаное и Чернянка. Обошлось без пострадавших.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении масштабной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков в нескольких многоквартирных домах, школе и детском саду были повреждены стекла, а один пенсионер получил осколочные ранения. На месте работают аварийные службы. Для пострадавших жильцов организован временный пункт размещения.

