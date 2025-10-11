При атаке дронов ВСУ на Волгоград пострадал мирный житель Бочаров: в результате атаки дронов ВСУ в Волгограде есть разрушения и раненый

Российские силы противовоздушной обороны отражают масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, есть разрушения и раненый.

В частности, в результате падения фрагментов уничтоженных дронов были частично выбиты стекла в трех многоквартирных домах, в школе и детском саду на улице 50 лет Октября. На месте происшествия работают профильные службы. Бочаров распорядился организовать временный пункт размещения для жильцов пострадавших квартир.

Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет, — написал губернатор области.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремело от пяти до семи взрывов. Канал утверждает, что в небе работают системы ПВО, уже сбившие несколько дронов ВСУ. Очевидцы сообщили SHOT, что взрывы прогремели на окраине города. По данным канала, им предшествовал характерный звук пролета беспилотников в сторону Красноармейского района города.