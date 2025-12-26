Огромный склад с мебелью и запчастями загорелся в Екатеринбурге

Огромный склад с мебелью и запчастями загорелся в Екатеринбурге

Крупный склад загорелся на улице Артинской в Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. По информации ведомства, вспыхнули складские помещения с мебелью, цветами и запчастями.

Сообщение о возгорании на ул. Артинской поступило в экстренные службы ночью 26 декабря. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит склад с деревянными изделиями, — отметили в пресс-службе.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, тушение осложнялось угрозой распространения огня и высокой горючей загрузкой. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать, на данный момент проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало. Всего для ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 56 человек и 20 единиц спецтехники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай загорелась туристическая база «Юность». По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Турбаза находится в двух километрах от села Соузга в Майминском районе Горного Алтая.