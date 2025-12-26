В США рассказали об участии в поисках пропавшего 11 лет назад самолета

Американская компания Ocean Infinity участвует в поисках обломков самолета Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров в 2014 году, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Там отметили, что правительство Малайзии оказывает поддержку организации.

Мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370, — рассказали в компании.

Ранее портал New Straits Times сообщил, что власти Малайзии возобновят поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777 рейса MH370 Malaysia Airlines. В Министерстве транспорта страны указали, что глубоководные работы в районе крушения будут идти 55 дней начиная с 30 декабря. Boeing вылетел из Куала-Лумпура в ночь на 8 марта 2014 года и через два часа пропал с радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

