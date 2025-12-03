Малайзия вернется к решению «загадки века» с пропавшим Boeing NST: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

Власти Малайзии возобновят поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777 рейса MH370 Malaysia Airlines, сообщает портал New Straits Times. В министерстве транспорта страны указали, что глубоководные работы в районе крушения будут идти 55 дней, начиная с 30 декабря.

Поиски запланированы в районе, в котором, по оценкам, наиболее вероятно обнаружение авиалайнера, — отмечается в заявлении Минтранса.

Малайзийский Boeing вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и через два часа пропал с радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что воздушное судно потерпел катастрофу, а все находившиеся на борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено, но эксперты уверены, что сейчас появился шанс найти ответ на «загадку века».

