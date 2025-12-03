Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 10:42

Малайзия вернется к решению «загадки века» с пропавшим Boeing

NST: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press
Власти Малайзии возобновят поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777 рейса MH370 Malaysia Airlines, сообщает портал New Straits Times. В министерстве транспорта страны указали, что глубоководные работы в районе крушения будут идти 55 дней, начиная с 30 декабря.

Поиски запланированы в районе, в котором, по оценкам, наиболее вероятно обнаружение авиалайнера, — отмечается в заявлении Минтранса.

Малайзийский Boeing вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь на 8 марта 2014 года и через два часа пропал с радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что воздушное судно потерпел катастрофу, а все находившиеся на борту погибли. Никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено, но эксперты уверены, что сейчас появился шанс найти ответ на «загадку века».

Ранее стало известно, что грузовой самолет Boeing 747 при посадке в Гонконге выехал за границы взлетно-посадочной полосы и столкнул автомобиль в воду, в результате чего погиб один человек. Борт частично оказался в воде, экипаж не пострадал.

